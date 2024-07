Questa terra è un set ideale non per un western ma per una storia d’amore considerata la bellezza dei paesaggi che ho visto e che vedo ha detto della Calabria

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 30 luglio 2024) Kevin Costner è in, ospite al Magna Graecia Film Festival, kermesse giunta alla 21esima edizione e in cui l’attore e regista americano presenterà il primo capitolo di Horizon – An american Saga, l’ultimo film da lui scritto, diretto e interpretato. Inoccasione ha rivelato di essere «molto legato all’Italia». Non nascondendo di avere qualche progetto nel nostro Paese.