Quella volta che Matteo Renzi litigò con Barack Obama | E Joe Biden riportò la pace

(Di martedì 30 luglio 2024)è riuscito a litigare persino con. E nell’occasione, siccome non rispondeva più al telefono al presidente degli Stati Uniti, ha conosciuto meglio il suo vice di allora. Ovvero Joe. E ha imparato ad apprezzarne le doti umane. Il leader di Italia Viva racconta oggi la vicenda in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Nell’amministrazione rappresentava ai nostri occhi lo zio saggio. Un colloquio privato con lui mi segnà». La lite conrisale al settembre 2014: «L’Italia non venne coinnella stesura di un comunicato degli Stati Uniti e dei Paesi europei del G7. E io per tutta risposta bloccai una conferenza stampa della Casa Bianca che era stata già annunciata». La litericorda che «bisognava esprimere la posizione comune in ambito Nato su una questione che riguardava le relazioni tra Russia e Ucraina.