Pulsano incendio | gravissima anziana gravi ustioni anche per un uomo Ventisei sfollati La donna si era chiusa in casa

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 30 luglio 2024) Immagine tratta da video diffuso da Taranto è lui.nella zona marina didal pomeriggio. Conseguenze molto, con residenti e bagnanti che sono fuggiti. Unadi 86 anni si è peròin, forse per la paura. Hasul 99 per cento del corpo ed è inssime condizioni. Unha subìtosul 35 per cento del corpo. Sono rimasti lievemente contusi alcuni vigili del fuoco. Ci sono 26. L'articoloper un Lasi erain proviene da Noi Notizie..