Pnnr | Appendino M5s ' serve commissione Fitto siede su montagna di soldi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug (Adnkronos) - "Accumulate ritardi su ritardi: non avete speso neanche un quarto di quanto dovreste spendere nel 2024, siete al 26% delle spese per istruzione e ricerca, al 12% di quelle per la sanità, al 10% di quelle per inclusione e coesione. Non so se ve ne siete accorti, ma nel frattempo è trascorsa più della metà della durata del piano!". Lo ha detto la vicepresidente del Movimento 5 stelle Chiaraintervenendo alla Camera sul. "State spostando in avanti gli obiettivi per non perdere i fondi, mettendo a rischio la realizzazione di quelle opere pubbliche i cui cantieri non possono essere compressi oltre un certo limite.