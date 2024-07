Parigi 2024 Senna inquinata | gara triathlon maschile slitta

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 30 luglio 2024) (Adnkronos) – Ladialle Olimpiadiè stata rinviata per le preoccupazioni legate alla qualità dell'acqua della. Dopo l'annullamento degli allenamenti di nuoto in programma domenica e lunedì, lafissata per oggi è stata spostata a domani, mercoledì 31 luglio. Alle 8, quindi, inizierà lafemminile. Alle L'articoloproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.