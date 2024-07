Parigi 2024 scherma spada femminile a squadre | Italia d’oro storica impresa contro la Francia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) L’ha conquistato unamedaglianella, eroico dodicesimo sigillo alle Olimpiadi dila. Risultato di 30-29, all’ultima stoccata di Alberta Santuccio a discapito di Mallo-Breton nel minuto supplementare con priorità transalpina. Un delirio azzurro, con la già citata Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria in lacrime e unite al termine dellafinale per l’oro. Se le prove individuali sono state avare di soddisfazioni rispetto al passato, ecco che le Azzurre dellavolano in finale per la medaglia. E dire che l’esordio mattutino nei quarti di finale non aveva convinto appieno, con la vittoria sull’Egitto mai in discussione ma non certo brillante a livello di qualità espressa. Nel pomeriggio poi il cambio di marcia evidente, con le cinesi davvero travolte senza appello.