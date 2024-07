Parigi 2024 | nuoto Paltrinieri bronzo negli 800 sl

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 lug. (Adnkronos) – Gregoriovince la medaglia di800 stile libero ai Giochi di. L’azzurro era in testa prima dell’ultima vasca quando è stato superato dall’irlandese Daniel Wiffen oro in 7.38.19 record olimpico e dallo statunitense Bobby Finke, argento in 7.38.75. Il carpigiano chiude terzo in 7.39.38. Settimo posto per l’altro azzurro Luca Di Tullio in 7.46.16. L'articolo800 sl CalcioWeb.