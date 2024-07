Parigi 2024 | Nuotatrice brasiliana rimandata a casa dopo la visita alla Torre Eiffel

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 lug. (Adnkronos) - Unaè statadalle Olimpiadi diaverto lasenza permesso di lasciare il villaggio degli atleti. Il Comitato olimpico brasiliano (Cob) ha affermato che Ana Vieira ha lasciato il villaggio insieme al collega nuotatore Gabriel Santos senza permesso venerdì. Il viaggio sarebbe stato notato dai funzionari perché hanno pubblicato delle foto sui social media. Santos ha ricevuto un avvertimento mentre Vieira è stata cacciata dsquadra perché ha reagito "in modo irrispettoso e aggressivo" quando gli è stato addebitato il suo comportamento illecito. "Non siamo qui per divertirci o in vacanza. Siamo qui per lavorare per il Brasile, per gli oltre 200 milioni di contribuenti che lavorano per noi", ha affermato il capo del nuoto Gustavo Otsuka, citato dai media brasiliani.