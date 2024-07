Parigi 2024 Mei | Tamberi incognita senza gare se Jacobs lima un decimo…

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 30 luglio 2024) (Adnkronos) – "Non mi nascondo, ci meritiamo l'attenzione del mondo". Stefano Mei, presidente della Fidal, accende i riflettori sull'atletica italiana alle Olimpiadi di. Dopo gli exploit agli Europei di Roma, ci si aspetta grandi risultati, in particolare dai big. "? Gimbo ha avuto qualche settimana fa questa preoccupazione che non gli ha consentito