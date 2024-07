Parigi 2024 Campagna dopo la vittoria del Settebello | Stiamo abbastanza bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) “fisicamente. Dobbiamo mantenere questo ritmo. È stata una partita molto bella e fisica: all’inizio il loro uomo in più ci metteva in grande difficoltà, soprattutto con i mancini. Poi siamo andati anche sotto di due reti e la squadra è stata brava a non disunirsi e a ritrovare energie con il gioco. Si sono viste delle giocate individuali, ma all’interno di un gioco molto di collettivo, dove tutti sapevamo quello che dovevano fare”. Lo ha detto il ct dell’Italia della pallanuoto maschile, Sandrolacontro la Croazia alle Olimpiadi di: “Cinque giocatori fuori per tre falli forse non mi era mai capitato, abbiamo cercato di distribuirceli. I ragazzi sono stati encomiabili. Questo criterio di arbitraggio favorisce i centroboa. Sapevano che sarebbe stato così. Non ci piace, ma dobbiamo adattarci”.