Parigi 2024 a Macchi va l’argento ma Sisal premia chi aveva creduto nell’oro

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 30 luglio 2024) (Adnkronos) – Filippovince, alle Olimpiadi dinel fioretto. Ma non era questa la medaglia che meritava. Perdere, infatti, così la finale contro il campione olimpionico in carica – Cheung Ka Long – è stato davvero doloroso e ingiusto, anche perché l’atleta azzurro era in vantaggio 14-12 e per due volte