Parigi 2024 4 - Spada le Fate e Greg | ci siamo ripresi tutto

(Di martedì 30 luglio 2024) Cicon gli interessi. Una medaglia d’oro in faccia ai francesi nellafemminile, lo storico argento delledella ginnastica artistica (mancava dal 1928) e il bronzo dell’eternoPaltrinieri degli 800 stile libero. È stata una goduria immensa che ha spazzato via in un giorno tutte le amarezze, i dubbi e le arrabbiature che ci eravamo portati dietro dalla serata della beffa ai danni di Filippo Macchi. Martedì grasso quellono della spedizione azzurra. Il conto sale a undici medaglie di cui tre del metallo più prezioso. Podi che si pesano oltre a contarli perché vincere laFedele squadra contro le padroni di casa è stato un capolavoro così come un capolavoro va considerato l’argento delledella ginnastica.