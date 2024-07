Paolini fuori da Olimpiadi Musetti vola agli ottavi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 30 luglio 2024) Jasmineda. La tennista di Bagni di Lucca, numero 5 al mondo, si fermadel singolare maschile a Parigi.battuta in tre set da Schmiedlova, numero 67 al mondo. L’azzurra rimane in gara a Parigi nel doppio con Sara Errani. Lorenzoolimpici. Il tennista di Carrara vince con l’argentino Navone in due set col punteggio 7-6, 6-3.via social: “Il sogno di una meda olimpica nel singolo per Jasmineè finito. Che peccato, e così tante occasioni: avanti 5-2 con un doppio break nel primo set e servendo per il match nel terzo set, ma non è bastato e non doveva andare così. Piangiamo con te, Jasmine”. Per accedere ai quarti l’azzurro se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, settima forza del seeding, che ha battuto il britannico Jack Draper col punteggio 6-7, 6-3, 6-2.