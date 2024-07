Pallamano femminile la Francia continua a vincere nelle Olimpiadi di casa Bene Norvegia nel Gruppo A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)senza sosta il torneo dialledi Parigi 2024. Le atlete hanno disputato altre sei partite nella giornata odierna, la terza delle cinque che compongono il round pre-eliminatorio che sancirà la composizione dei quarti di finale. Tanta bagarre nelA con gli acuti di Germania,e Danimarca nei confronti di Slovenia (41-22), Corea del Sud (26-20) e Svezia (23-25). Da rimarcare la seconda battuta d’arresto da parte delle svedesi, sconfitte nel finale dalle rivali dopo un primo tempo in perfetto equilibrio. NelB, invece, non è mancato il sigillo per la. Le campionesse olimpiche in carica si confermano contro il Brasile per 26-20, le vincitrici dell’ultimo Mondiale si distinguono in scioltezza rispettando il pronostico della vigilia.