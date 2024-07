Orsa Kj1 revocate le due ordinanze per l' abbattimento

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 30 luglio 2024) Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha revocato le prime due- poi sospese dal Tar - che prevedevano l'dell'Kj1 che aveva ferito un turista francese nei boschi di Dro. Fugatti scrive che "è venuta meno l'esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica tramite lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente" e di avere comunque "tutti gli elementi di fatto e di diritto per adottare i provvedimenti più opportuni". Nel frattempo è infatti pervenuto il parere 'non negativo' dell'Ispra, sulla base del quale ora basta un decreto che però per il momento non c'è.