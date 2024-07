Olimpiadi Parigi 2024 Musetti la spunta contro Navone e accede agli ottavi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2024)dopo la vittoria schiaccianteGael Monfils, torna in campo con la responsabilità di essere l'ultimo italiano rimasto nel tabellone maschile. Lorenzo non delude le aspettative, a inizio partita ruba due volte il servizio all'avversario, per poi, come un deja vu della sfida fra Nadal e Djokovic, perdere il vantaggio accumulato. L'azzurro riesce comunque arla al tie-break con un netto 7-2. Il secondo set e il prossimo avversario Nel secondo set la partita torna più simile all'inizio del primo, l'italiano strappa quasi immediatamente il break all'avversario e poi gestisce il vantaggio fino alla fine del match, concluso con il punteggio di 7-6, 6-3 in 1 ora e 54 minuti.tornerà in campo domaniTaylor Fritz per un posto ai quarti di finale.