Olimpiadi 2024 il furto della stoccata a Filippo Macchi nel fioretto | Ma come si fa a non darla?

(Di martedì 30 luglio 2024)non pensa di essere stato derubatomedaglia d’oro nelmaschile a Parigi. «Non credo che gli arbitri abbiano deciso in malafede», dice parlando con i giornalisti in zona mista dopo la finale olimpica persa 15-15 contro Ka Long Cheung (Hong Kong). «Probabilmente hanno sbagliato», aggiunge. «Cosa ho detto al mio avversario? Gli ho fatto i complimenti. È un grande atleta». Eppure la Federscherma ha fatto una protesta formale per il risultato. E il presidente del Coni Malagò ha detto che gli arbitri «andavano scelti meglio». Perché due arbitri asiatici per una finale con un asiatico sono «inopportuni». E l’ex campione e ct azzurro Stefano Cerioni ci va giù duro: «Sono incazzato nero. Questo è unclamoroso». Lafinaledurante la finale aveva rimontato da 7-10 contro Cheung. Poi era andato 14 a 12. Cheung ha pareggiato.