Olimpiadi 2024 30 luglio | la finale di Paltrinieri e De Tullio il debutto sul ring di Irma Testa e tutti gli altri azzurri in gara oggi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) Siamo nel pieno degli appuntamenti clou per il nuoto alle, martedì 30, è davvero una giornata piena. Gregorioe Marco Deentreranno in vasca per ladegli 800 metri stile libero a caccia di medaglie. E poi pallavolo, scherma, judo e canottaggio. Infine il pugilato, con l’esordio suldi Parigi della campionessa olimpionica, che affronterà la cinese Zichun Xu. Ecco gli orari delle gare deglie dove vederle.