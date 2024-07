Ok da Fugatti uccisa l’orsa Kj1 Pichetto | La soppressione non è l’unica soluzione

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 30 luglio 2024) Articolo pubblicato martedì 30 Luglio 2024, 12:35 È stataquesta mattinaKj1, dopo che il 16 luglio aveva aggredito un 43enne francese a Naroncolo – Dro – in provincia di Trento. Ad annunciarlo la provincia di Trento, con il presidente Maurizio, che ieri ha firmato un decreto di abbattimento immediato per l’animale. L'articolo Ok daKj1,: “Lanon è” proviene da Il Difforme.