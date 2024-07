Ogni tipologia di labbra ha una caratteristica diversa Una guida per riconoscerle e truccarle alla perfezione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 30 luglio 2024)sorriso è unico, così comedi. Conoscerne la forma è fondamentale per scegliere il make up giusto e valorizzare al meglio il proprio viso. Dai gloss trasparenti ad effetto rimpolpante fino al sapiente uso della tecnica dell’overlining, ecco come migliorare l’aspetto dellesolo grazie al trucco.