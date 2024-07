Oggi bollino rosso in 13 città domani e giovedì in 12

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - Il grande caldo non accenna a mollare la presa sull'Italia. Sono 13lecon il, ossia il livello massimo di allerta che prevede rischi per la salute della popolazione generale e non solo dei soggetti a rischio. Secondo il bollettino quotidiano sulle ondate di calore del ministero della Salute, le"rosse"sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Con temperature percepite di 39 gradi a Napoli e Frosinone, 37 a Roma e Palermo, 36 a Milano.il numero di bollini rossi scenderà a 12: passeranno algiallo, il primo grado di allerta, Napoli e Palermo, mentre "guadagnerà" ilViterbo., primo giorno di agosto, la situazione non migliorerà, con le stesse 12ine temperature percepite che addirittura saliranno rispetto a