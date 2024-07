Nuovo down di Microsoft Ecco tutti i servizi colpiti dall’email a Teams

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 30 luglio 2024) (Adnkronos) – È in corso undi, stavolta non legato alla cybersecurity di Crowdstrike, ma al funzionamento dei suoicloud, a partire dai server Azure, che a cascata condiziona idi email,365 e Xbox Live. Poiché il sito in cui si verifica lo status del cloud è attualmente