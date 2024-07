Nuoto Simona Quaderlla in finale nei 1500 sl | La francese e la tedesca mi hanno aiutata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)Quadarella in scioltezza nellaolimpica deistile libero. Nella piscina della Defense Arena la romana si prende il primo posto nella seconda batteria della gara più lunga in corsia, riuscendo a gestire al meglio la propria prestazione. Potrà dunque essere sfida con Katie Ledecky, che nella terza batteria è stata comodamente la più forte, senza vere e proprie avversarie vista anche l’assenza di Lani Pallister. La detentrice del record del mondo firma il miglior tempo in 15’47”43, quasi quattro secondi meglio dell’azzurra, che avrà da lottare anche con laAnastasiia Kirpichinikova e laIsabel Gose. “Gestito bene la gara, lae lamiaiutato a iniziare su un buon passo – afferma ai microfoni della Rai – Gara tranquilla fino ai 1000 metri, poi ho iniziato a sentire la fatica.