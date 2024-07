Nuoto Paltrinieri rivela | Non sono più quello di prima tante volte ho pensato di non farcela

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Gregorioha raccolto una straordinaria medaglia di bronzo negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il carpigiano ha cambiato modo di gareggiare, non è partito forte come al suo solito, ma ha deciso di accelerare tra i 400 e i 600 metri, a un certo punto si è trovato in testa alla gara ed è giunto alla fine terzo. Queste le impressioni del fuoriclasse azzurro ai microfoni di Rai Sport dopo questa medaglia: “La strategia era nuova, ho adottato una tattica diversa per questa gara ed era tanto tempo che aspettavo di fare una gara del genere. Con Fabri (Fabrizio Antonelli, suo allenatore, ndr) ne abbiamo parlato più”.