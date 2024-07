No Hezbollah a diplomazie se Israele attacca rispondiamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Secondo fonti di media internazionali,ha respinto le richieste degli inviati di numerosi Paesi, con in testa gli Usa, di astenersi dal rispondere a un eventuale attacco israeliano come rappresaglia per i 12 bambini e adolescenti uccisi da un razzo lanciato dal Libano sabato scorso sul villaggio druso di Majdal Shams, nel Golan settentrionale.