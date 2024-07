Nel mare delle Antille francesi due belle e toste detective risolvono omicidi e scelgono la via del miglior femminismo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 30 luglio 2024) Gli episodi della seconda stagione di Delitti ai caraibi, in onda ogni martedì dalle 21.25 su Rete 4, si distingue da molteserie di genere crime sia per la location esotica, sia per aver messo al centro dell’azione due donne, protagoniste assolute. Due poliziotte: la comandante Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) e la capitana Gaëlle Crivelli (Béatrice de la Boulaye).