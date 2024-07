Napoli lancia sedia contro auto per impedire parcheggio in via Caracciolo | la denuncia di una donna

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Unadi 53 anni ha tentato di parcheggiare la suanelle strisce blu di via, ma è stata aggredita da un uomo che aveva riservato il posto con unaperin via: ladi unaQuando laha L'articoloperin via: ladi unaTeleclubitalia.