Monreale si prepara a un’esplosione di divertimento | Bimbolandia arriva in città

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di martedì 30 luglio 2024)siad accogliere un evento straordinario dedicato ai più piccoli. Venerdì 2 agosto 2024, dalle ore 17:30, Piazza Guglielmo II si trasformerà in un paradiso per bambini con l’evento “”, organizzato da Smile Party e Kids Party. Questo evento promette di essere un’occasione imperdibile per tutte le famiglie della zona e oltre, dove (live.it)