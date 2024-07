Mo | Meloni ' preoccupa Libano in tanti puntano a escalation ma Israele non cada in trappola'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Pechino, 30 lug. (Adnkronos) - "Io sono moltota per quello che sta accadendo in, per il rischio di unaregionale, proprio mentre sembrava che ci potessero essere degli spiragli e anche questo è un elemento che va valutato. Ogni volta che ci sembra di essere un po' più vicini all'ipotesi di un cessato il fuoco accade qualcosa. Significa che ci sono diversi soggetti regionali che aun'e chesempre a costringerea una reazione, lo dico anche per invitarea non cadere in questa". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgiain un punto stampa a Pechino, prima di partire per Shanghai. "Dopodiché schiaramente io sono in contatto con il ministro degli Esteri, sono in contatto con il governo, sono in contatto con gli Alleati, bisogna continuare a passare messaggi di moderazione in questa fase.