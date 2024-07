Merenda sana | pancake o frittelle?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Pisa, 18 luglio 2024 – Nella cucina anglosassone si chiamano, da noiche possono essere dolci o salate. E con questa ricetta, suggeritami da Vanessa, sono anche leggere. Due uova medie, 230 grammi di farina 00 (ma si può provare anche con quella integrale), un cucchiaio grande di zucchero, se si vogliono dolci, altrimenti un pizzico di sale, due cucchiaini di lievito in polvere, tre cucchiai di olio di semi di girasole e 250ml di latte. La procedura è semplice perché basta mettere tutti gli ingredienti in un contenitore alto e mixare con un minipimer (frullatore). Ungere leggermente una padella antiaderente e cuocere una frittella alla volta (il contenuto di un mestolo) meno di un minuto per lato. Calde sono deliziose. In versione colazione-si possono guarnire con crema di pistacchi o cioccolata, come dessert con panna, frutta e sciroppo d’acero.