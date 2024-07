Mense scolastiche al via il bando per oltre 515 milioni | la guida completa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 29 luglio 2024 – Al via ildi finanziamento per le. I Comuni, per le scuole del primo ciclo, e le Province e le città metropolitane, per i convitti, hanno tempo fino alle ore 18 del 6 settembre 2024 per rispondere all’Avviso Pubblico lanciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per un impegno di spesa nell’ambito dei fondi Pnrr di 515e 418mila euro. “Investire sullesignifica consentire alle scuole di ampliare il tempo pieno, a favore degli studenti, ma anche delle famiglie e delle donne lavoratrici. Un’esigenza che è particolarmente avvertita al Sud a cui abbiamo destinato almeno il 40% delle risorse”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.