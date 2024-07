Meloni | La Cina smetta di sostenere l’industria russa non le conviene Libano? Molto preoccupata per l’escalation

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) “Sicuramente noi siamo stati abbastanza chiari nel porre la questione” del sostegno dellaalla Russia, “provando a ragionare insieme su quali siano gli interessi che ciascuno ha. Io penso che lanon abbia alcuna convenienza in questa fase ala capacità industriale, anche se come sappiamo non interviene direttamente, è evidente che questo crea una frizione perché lo abbiamo scritto in tutti i modi possibili e immaginabili e lo abbiamo ribadito. Io spero che ci si renda conto che questa nazione può giocare veramente un ruolo dirimente”.