‘Meloni difenderà interesse nazionale’ Il rapporto Italia-Cina visto dagli Usa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 30 luglio 2024) Ashley Tellis del think tank Carnegie parla all'Adnkronos della visita di Meloni in, 'che ormai è un rivale per tutto l'Occidente' Che effetto avrà la visita di Giorgia Meloni sui rapporti dell’con la? E come si inserisce la ripresa degli accordi commerciali tra Roma e Pechino nell'ostilità trae Stati Uniti,