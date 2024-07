Maserati Stellantis | Nessuna intenzione di vendere il marchio

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 30 luglio 2024) (Adnkronos) – "non hadiildel Tridente, così come non hadi aggregaread altri gruppi italiani del lusso". E' quanto si sottolinea in una dichiarazione del gruppo., si aggiunge, "ribadisce l'impegno incondizionato per il brillante futuro dicome unicodi lusso dei 14 marchi