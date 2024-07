L’Ue smentisce Meloni | Nel report nessuna sorpresa condiviso con Italia

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 30 luglio 2024) Articolo pubblicato martedì 30 Luglio 2024, 08:32 L’Unione europea ha deciso di non rimanere in silenzio davanti alle accuse del premier Giorgiache ha deciso di etichettare il maxi-sullo stato di diritto in Europa come figlio della “disinformazione e della Fake News“. Un attacco aperto nei confronti di Bruxelles che però non ha L'articolo: “Nelcon” proviene da Il Difforme.