LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia per il riscatto nelle prove a squadre si affida alle spadiste

Archiviate le competizioni individuali si passa alle gare a squadre, partendo da quella di spada femminile. L'Italia, dopo una tre giorni senza ori e con la maledizione dell'ultima stoccata, cerca il riscatto. Parola d'ordine: reagire. Dopo la delusione del tabellone individuale, la Nazionale della spada femminile si presenta al via di questa giornata da testa di serie n.1 e da seria candidata per l'alloro più prezioso. Il terzetto titolare dovrebbe essere lo stesso che si è in pedana visto sabato scorso, ossia quello formato da Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo. A completare il quartetto l'esperta Mara Navarria, all'ultima gara della carriera e prontissima a dare il suo contributo.