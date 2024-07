LIVE – Paolini-Schmiedlova 1-1 tennis femminile Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Ile la diretta testuale della sfida tra Jasminee Anna Karolina, valevole come ottavi di finale del torneo disingolarealledi. Lata italiana, testa di serie numero 4 del seeding olimpico, ha sconfitto in serie la romena Ana Bogdan e la polacca Magda Linette, non lasciando alcun set dietro di sé. Dal canto suo, la slovacca ha fatto registrare un exploit eliminando la brasiliana Beatriz Haddad Maia al secondo turno, mancina brasiliana particolarmente ostica:parte ugualmente con i favori del pronostico, ma attenzione all’opponente di Kosice. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla partita di scena sul Suzanne Lenglen, secondo evento dalle ore 12.00 di oggi, martedì 30 luglio (dopo Draper-Fritz).