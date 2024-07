LIVE Olimpiadi Parigi liveblog 30 luglio in DIRETTA | TRIPUDIO ITALIA! Le spadiste ammutoliscono la Francia e sono OROOOO! Bronzo Paltrinieri!

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e benvenuti alla testuale integrale delle di 2024. OA Sport vi propone la testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 30, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. NUOTO – Rischio per Pan che chiude quinto nell'ultima batteria dei 100 stile con 48?40 ma è qualificato, fuori Deplano, vince Chalmers con 48?07 CANOTTAGGIO – Nulla da fare per il doppio senior femminile. Stefania Gobbi e Clara Guerra si piazzate seste nella loro semifinale e si dovranno accontentare della finale B.