LIVE – Musetti-Navone tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di martedì 30 luglio 2024) Ile latestuale del match tra Lorenzoe Mariano, valevole come secondo turno del torneo disingolarealledi. Ilta carrarino, reduce dalla finale all’Atp 250 di Umago, ha eliminato il francese Gael Monfils all’esordio, mostrando un ottimo stato di forma e soprattutto una particolare voglia di brillare nell’evento a cinque cerchi. L’azzurro e l’argentino si sono affrontati soltanto in un’occasione in carriera, a maggio scorso, all’ultimo atto del Challenger di Cagliari: vittoria del sudamericano, ma era un altro Lorenzo, adesso invece in uno stato di grazia. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla partita di scena sul Campo 6, secondo evento dalle ore 12.00 di oggi, martedì 30 luglio (dopo Monfils/Roger-Vasselin-Krawietz/Puetz).