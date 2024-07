LIVE – Italia-Egitto 0-0 25-15 17-10 | volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Latestualedi, partita valevole per il girone B didelledi. Gli uomini di Fefé De Giorgi, dopo aver sciolto le tensioni dell’esordio cona bella vittoria in quattro set contro il Brasile, tornano in campo per conquistare altri tre punti importanti in ottica passaggio del turno. Gli azzurri devono vedersela ora con la compagine egiziana, unica squadra africana ai Giochi, che vuole provare a sorprendere dopo la netta sconfitta incassata contro la Polonia. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 9.00 di martedì 30 luglio alla South Arena 1 di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partitadidei Giochi Olimpici diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.