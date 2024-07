LIVE – Errani Paolini-Garcia Parry 0-0 tennis doppio femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Ile latestuale dell’incontro tra, valevole come secondo turno del torneo dialledi. Ottimo esordio della coppia azzurra contro le neozelandesi Sun/Routliffe: una vittoria convincente in due set, con primo parziale semplicemente dominato e secondo set conquistato di misura. Le francesi, invece, hanno eliminato le olandesi Rus/Schuurs e formano un duo ben assortito dal punto di vista puramente tecnico. Servirà una grande prestazione della romagnola e della toscana per raggiungere il turno successivo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla partita di scena sul Campo 7, quarto evento dalle ore 12.00 di oggi, martedì 30 luglio (dopo Boulter/Watson vs Kerber/Siegemund).