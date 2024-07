LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | le batterie di C1 femminile e K1 maschile in tempo reale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Buon primo pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale delledialledi2024. Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale delledialledi2024. Dopo le medaglie assegnate in C1e K1è il momento di ripartire con le specialità invertite. In programma oggi ci sono le qualificazioni di canadesee kayakcon l’Italia che sarà rappresentata in entrambe le specialità. Nel C1 sarà al via Marta Bertoncelli mentre nel K1 i colori azzurri saranno rappresentati da Giovanni de Gennaro. Quest’ultimo rappresenterà una vera e propria carta da medaglia per l’Italia essendo ormai da anni uno tra i migliori della specialità.