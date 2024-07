LIVE – Cagliari-Catanzaro 1-0 amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Tutto pronto per la terzaprecampionato del. La squadra di Davide Nicola scenderà in campo martedì 30 luglio alle 19:00 allo stadio Brunod di Châtillon per sfidare il. Un test prezioso per i sardi dopo la sconfitta contro il Como nella seconda uscita stagionale. Il tecnico rossoblù spera di avere segnali di crescita da parte dei suoi giocatori, in attesa di altri colpi da un mercato che fin qui ha portato Adopo, Zortea, Felici, Sherri, Luperto e Piccoli. Proprio quest’ultimo nella giornata di ieri è intervenuto in conferenza stampa. “Mi ha convinto la bontà del progetto, la volontà del mister di allenarmi, le dimensioni e le caratteristiche della tifoseria che vive per il, e che ho conosciuto da avversario capendo bene quanto possa essere un fattore nello spingere la squadra.