L’Italia cresce più della Germania e non sfigura in Europa Occasioni per Giorgetti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 luglio 2024) Nel secondo trimestre 2024,è cresciuta dello 0,2 per cento, meno dell’Eurozona (0,3 per cento) e meno del primo trimestre (0,3 per cento), ma comunque abbastanza per poter calcola Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti