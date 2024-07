Liguria | Matone ' da sinistra ipocrisia imbarazzante'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - “l'della, incapace non solo di provare ritegno nel momento in cui si mettono al primo posto le poltrone, incluse certe nomine discutibili all'interno di società su cui loro stessi non hanno per nulla lesinato attacchi e critiche, ma anche di ascoltare i propri dirigenti locali che, per fortuna, hanno già bollato come ‘scelta inopportuna' quella di Ermini presidente della società della famiglia Spinelli. Dietro alla nomina di un ex vicepresidente del Csm ed ex deputato Pd, membro della Direzione nazionale del partito e già commissario del Pd inc'è un duplice grave attacco alla nostra democrazia. Un vero e proprio assalto commesso da chi ieri condannava senza nemmeno un rinvio a giudizio e oggi punta alla spartizione delle poltrone”. Lo afferma il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta