Licorice pizza è basato su una storia vera? Trama e curiosità sul film del 2021

(Di martedì 30 luglio 2024) “” è ildi Paul Thomas Anderson, che stavolta ci conduce nella California degli anni ’70, nella San Fernando Valley, per raccontare unadi amore e amicizia tra due giovani protagonisti. EccodeldelLadi “” si sviluppa nel 1973, nella San Fernando Valley di Los Angeles. Il protagonista è Gary Valentine, un quindicenne carismatico e loquace, interpretato da Cooper Hoffman, figlio del compianto attore Philip Seymour Hoffman. Gary incontra Alana Kane, una venticinquenne che lavora come assistente di un fotografo per l’annuario del liceo. Alana, interpretata dalla cantante Alana Haim, è annoiata e in cerca di qualcosa di diverso nella sua vita. L’incontro tra i due è casuale, ma Gary, con la sua parlantina e il suo entusiasmo, riesce a catturare l’attenzione di Alana.