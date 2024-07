L’esercito UE di Ursula | tanti slogan pochi soldi necessità di un nemico esterno e nessuna volontà politica

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 30 luglio 2024) Col suo secondo mandato di presidente dell’Eurocommissionevon der Leyen cercherà di continuare le azioni già avviate cinque anni orsono. Fra i punti caldi del programma vi è la scelta fra il puntare sulla NATO o allestire una forza militare dell’Unione Europea in quanto tale. Si vorrebbero almeno rafforzare le capacità dei singoli Paesi membri. Gli euroburocrati hanno già lanciato glisulrusso che ci minaccia e sull’Amico americano che forse ci abbandonerà. E ora stanno pensando a come trovare iper i loro progetti bellicisti. La rielezione della von der Leyenè stata appena riconfermata a capo della Commissione Europea grazie ai voti delle formazioni di centro. In questo modo i partiti tradizionali sono riusciti almeno temporaneamente ad arginare l’ondata che arrivava da destra e che rischiava di far saltare subito il banco.