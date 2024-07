Leonardo con Telespazio utile semestre a 555 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Con i risultati semestralimostra un "portafoglio ordini record a oltre 43 miliardi" che assicura una copertura in termini di produzione superiore a 2,5 anni. Nei sei mesi la società ha registrato ordini per un valore di 10,324 miliardi "grazie in particolare all'ottima performance dell'elettronica per la difesa e sicurezza, in tutte le principali aree di business sia della componente Eds Europa sia della controllata Drs, e degli Elicotteri, in ambito sia governativo che commerciale. In sensibile crescita anche l'apporto della Cyber & Security Solutions e delle Aerostrutture.