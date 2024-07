Leonardo con Telespazio utile semestre a 555 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024)chiude il primo2024 con unnetto in crescita del 160,6% a 555: beneficia della plusvalenza da 366a seguito della valutazione al fair value della partecipazione detenuta precedentemente nel gruppo, consolidato integralmente. L'netto ordinario a 189, -4,1%, "risente del maggior carico fiscale del periodo dovuto principalmente alla maggior incidenza delle componenti estere". Ilsi chiude con "una performance in crescita a doppia cifra su tutti i principali indicatori": ordini a 10,3 miliardi (+18,8%), ricavi a 8 mld (+15,8%). Confermata la guidance 2024.