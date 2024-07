Le Fate azzurre riscrivono la storia | è argento dopo 96 anni Solo Simone Biles fa meglio

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 30 luglio 2024) Baci, abbracci, il trucco che si scioglie e sporca i visi della. Nel giorno in cui Parigi incoronaregina di questa Olimpiade , c'è spazio e gloria anche per le. L’Italia dell’Artistica infatti conquista una storica medaglia d’a squadre che non arrivava dal 1928, e fa impazzire cinque ragazze uniche per coordinazione e leggiadria. Non saranno mai la, ma